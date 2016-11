Soome ajaleht: Tänaku koht peaks olema kindel, M-Sport Latvalat ei palka

M-Spordi rallitiimi juht Malcolm Wilson kinnitas, et Volkswagenist vabaks jäänud kolmikust huvitab neid vaid Ogier. Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelseni vastu M-Sport huvi ei tunne. Vahepeal levisid kuuldused, et Wilson kavatseb kõik kolm meest enda palgale võtta ning see oleks Tänaku võimalusi tunduvalt vähendanud.

Wilsoni otsus jätab omakorda üsna hapraks Latvala väljavaated. Tema päästjaks võib tõusta kaasmaalane Tommi Mäkinen, kes juhib Toyota meeskonda, kuid Latvala kurvastuseks pole ta ka Mäkineni silmis esimene valik. «Meie prioriteet on palgata endale Ogier. Tema järel tulevad Latvala ja Mikkelsen,» kinnitas Mäkinen, kellel on seni leping sõlmitud Juho Hännineniga.

Kui aga Ogier peaks mingil põhjusel Mäkineni ja Toyota kasuks otsustama, siis võib Latvala järgmiseks aastaks üldse töökohata jääda. Segane on ka äsja Austraalia ralli võitnud Mikkelseni tulevik.