Kolm stsenaariumit, mis teeksid Hamiltonist neljakordse maailmameistri

Pühapäeval sõidetakse Abu Dhabis hooaja viimane vormel-1 MM-sarja etapp ning selgub maailmameister. Taas võitlevad tiitli nimel Mercedese mehed Nico Rosberg ja Lewis Hamilton, kuid tänavu on kõik trumbid Rosbergi käes, kelle edu Hamiltoni ees on 12 punkti. Selgitame, millised on võimalikud stsenaariumid, mis tooksid karjääri neljanda MM-tiitli Hamiltonile.