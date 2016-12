Galerii: hea lahingu andnud Kalev/Cramo kaotas kodus Mosvka Himkile seitsme punktiga

Duško Ivanovici hoolealused hoiavad Ühisliigas seitsme võidu ja kahe kaotusega neljandat kohta. Neid edestavad Moskva CSKA (9 võitu/1 kaotus), Kaasani Unics (9/1) ja Krasnodari Lokomotiv-Kuban (8/2). Kalev on kahe võidu ja seitsme kaotusega tagant poolt kolmas ehk 11.

Himki ridades ei tee ilmselt kaasa Aleksei Šved, kes tuli küll meeskonnaga Tallinnasse, kuid haigestus. Küll aga peaks väljakule jooksma superstaar Sergei Monja.

Miks toimub mäng sellisel kellaajal, mis paljudel tööinimestel matši alguseks kohale ei lase jõuda? «Himki palus mänguga varem alustada, et nad saaksid veel samal õhtul lennukiga tagasi Moskvasse,» selgitas Kalevi mänedžer Kaarel Sibul Postimehele. «Tulime neile vastu, sest nemad võimaldavad meil jaanuaris Moskvas toimuva mängu järel samuti õhtusele lennule jõuda. Meie jaoks on võrdselt tähtsad nii publikule etenduse pakkumine kui ka meeskondade soovidega arvestamine. Loodame, et publik jõuab ikkagi mängu ajaks saali. Tõsi, see on tööpäev, kuid vaadates seda, kuidas inimesed praegu keset päeva kaubanduskeskustes kinke ostavad…»