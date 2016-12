Ajakirjanike valik: neljapaadi kindel võit, Tänak ja Mõlder poodiumilt väljas

Maksimumist jättis sõudjad ilma EM-valikturniiri edukalt läbinud ja Euroopa liiga võiduga pääsme Maailmaliigasse lunastanud meeste võrkpallikoondis, kes pälvis ühe esikoha, millest ei piisanud aga kokkuvõttes teise koha saavutamiseks, sest see kuulus napi ülekaaluga (53:50) Euroopa meistritiitli võitnud ja Rio olümpialt neljanda kohaga naasnud vehklemise epeenaiskonnale.

44 ankeedi esikolmikutes figureeris ainult neli nime. Autoralli MM-sarjas 8. koha saavutanud ekipaaž Ott Tänak – Raigo Mõlder pälvis küll üheksa teist ja kümme kolmandat kohta, aga 28 punkti jätsid nad selge vahega neljandaks ja poodiumilt välja.

Delfi spordiajakirjanik Karl Rinaldo jaoks oli aasta parima võistkonna valimine tänavu selgelt lihtsaim ülesanne. «Neljapaadilt tuli ikkagi meie ainus medal Riost. Kui vehklemises suutis superhoos Irina Embrich sisuliselt üksinda naiskonna olümpial neljandaks vedada, siis neljapaadis ühe mehega kõrgete kohtade eest poleks võidelda olnud võimalik. Meie kvarteti sedavõrd kindlale medalivõidule lisas väärtust juurde ka tõsiasi, et veel poolteist aastat enne olümpiat polnud sugugi kindel, kas meie paremad suudavad taas ühte paati istuda või mitte.»

Ainsa hääletajana esikoha võrkpallimeeskonnale andnud Postimehe spordiajakirjanik Mariel Gregor põhjendas oma otsust nii: «Eesti-suguse väikeriigi pallimänguvõistkondade jaoks on edu saavutamine ülimalt keeruline ja suuri sportmänge on üldse vehklejate ja sõudjatega ühe patta panna vale: need on nii erinevad võistkonnad. Võrkpallikoondis täitis sel aastal kaks suurt eesmärki: jõudis taas EM-finaalturniirile ning võitis Euroopa liiga ja tagas esmakordselt ajaloos koha Maailmaliigasse ning see kõik tuli nii-nii raskelt ja üle noatera. Mõistagi ei alaväärista ma sõudjate olümpiamedalit ega epeenaiskonna EMi võitu, aga pallimänguvõistkonnaga edu saavutamine omab minu silmis kõige suuremat väärtust.»

ERRi raadio sporditoimetuse liige Karl Mihkel Eller oli üks üheksast, kes teise koha rallipaarile Tänak – Mõlder. «Nad näitasid lõppenud autoralli MM-hooajal, et nad väärinuks punktitabelis kõrgemat kohta kui kaheksas. Seda näitas ka Tänaku valimine sarja aasta sõitjaks ja maineka ajakirja Autosport kolme parima sõitja sekka. Arvan, et 12 kuu pärast on Ott Tänak koos uue kaardilugeja Martin Järveojaga aasta võistkonna valimisel juba esikoha pretendent,» selgitas Eller.

ESASi 2016. aasta parima võistkonna hääletuse pingerida:

1. Sõudmise paarisaeruline neljapaat 131 punkti (43 esikohta)

2. Eesti epeenaiskond 53 punkti

3. Eesti meeste võrkpallikoondis 50 punkti (1 esikoht)

4. Ott Tänak - Raido Mõlder 28 punkti

Hääletusel osalenud spordiajakirjanike pingeread aasta meessportlase kategoorias:

Lembit Peegel: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Tiit Lääne: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Võrkpallimeeskond.

Ville Arike: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Tänak-Mõlder.

Raul Ojassaar: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Karl-Mihkel Eller: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Võrkpallimeeskond.

Are Eller: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Võrkpallimeeskond.

Meelis Naudi: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Tänak-Mõlder.

Kristjan Roos: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Juhan Kilumets: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Tarmo Tiisler: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Kaarel Täll: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Tänak-Mõlder.

Donatas Narmont: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Tänak-Mõlder.

Erlend Teemägi: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Marko Kaljuveer: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Helar Osila: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Laura Kalam: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Eha Väinsalu: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Andres Vaher: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Rasmus Raidla: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Tänak-Mõlder.

Jaan Martinson: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Anu Säärits: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Ott Järvela: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Epeenaiskond.

Karl Rinaldo: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Kristjan Kalkun: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Deivil Tserp: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Võrkpallimeeskond.

Rivo Saarna: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Gunnar Leheste: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Tänak-Mõlder.

Ats Kuldkepp: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Epeenaiskond.

Peep Pahv: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Tänak-Mõlder.

Maarja Värv: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Viljar Voog: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Madis Kalvet: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Epeenaiskond.

Alver Kivi: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Tänak-Mõlder.

Ivar Jurtšenko: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Henry Rull: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Alvar Tiisler: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Epeenaiskond.

Jaan Jürine: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Tänak-Mõlder.

Kristi Kirsberg: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Mart Treial: 1. Neljapaat, 2. Tänak-Mõlder, 3. Võrkpallimeeskond.

Merili Luuk: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Kristjan Jaak Kangur: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Tänak-Mõlder.

Mariel Gregor: 1. Võrkpallimeeskond, 2. Neljapaat, 3. Epeenaiskond.

Gunnar Press: 1. Neljapaat, 2. Epeenaiskond, 3. Võrkpallimeeskond.

Taavi Libe: 1. Neljapaat, 2. Võrkpallimeeskond, 3. Epeenaiskond.

Eesti Spordiajakirjanike Selts on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik Selts, mille peamine eesmärk on tegevspordiajakirjanike ühistegevuse korraldamine ja info levitamine. ESAS ühendab Eestis kutselisi ja vabakutselisi tegevspordiajakirjanikke ja spordifotograafe. Praeguse seisuga on ESASil 60 tegev- ja 7 auliiget.