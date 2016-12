Eesti suurim jalgpalliajakiri valis aasta treeneriks Jürgen Klopi

«Tõsiasi on see, et kui on erinevate kandidaatide hulgast valida, siis oleme tavaliselt loomingulisema variandi valinud,» ütleb vutiajaloolane. «Meie eesmärk on märgata ja üllatada. Kui kõik laureaadid oleks ette teada, siis oleks ebahuvitav ning tekiks küsimus, et mis selle kõige mõte on?»

Kui laureaatide valimisel on ainsaks kriteeriumiks seotus Eesti jalgpalliga – aegade jooksul on erinevates kategooriates mainitud saanud näiteks Kaka, Samir Handanovic ning Bosnia ja Hertsegoviinas asuv Bilino Polje staadion –, siis sümboolsesse koosseisu võivad pääseda vaid Eesti kodakondsed.

«Sümboolse koondise juures pole seda momenti, et kahe variandi puhul valime huvitavama,» räägib Schwede. «Sinna lähevad tõesti parimatest parimad.»

Tavapäraselt valiti laureaate 15 erinevas kategoorias.

Aasta laureaadid 2016

Aasta forvard: Vjatšeslav Zahovaiko – oma viimasel mängijahooajal Premium liiga resultatiivseim (väravad + söödud).

Aasta poolkaitsja: Konstantin Vassiljev – hullumeelse hoo eest Poola meistriliigas.

Aasta kaitsja: Ragnar Klavan – selle eest, millest ei saa mööda vaadata: leping Liverpooliga.

Aasta väravavaht: Andreas Vaikla – Rootsi meistrivõistluste pronksi ja Eesti koondisse murdmise eest.

Aasta naismängija: Kaire Palmaru – esimese naisena 100 koondisemänguni ja välislepinguni jõudmise eest.

Aasta treener: Jürgen Klopp – Ragnar Klavani palkamise ja väärtustamise eest.

Aasta klubi: Tallinna FC Eston Villa – ETV EM-stuudiole välisekspertide rikkaliku andmise eest.

Aasta kohtunik: Uno Tutk – UEFA kohtunike vaatlejana hindas muu hulgas maailma parimat kohtunikku Mark Clattenburgi.

Aasta turniir: Premium liiga – ülipõneva lõpplahenduse eest.

Aasta staadion: Pärnu rannastaadion – suvepealinna taastatud kaunitar.

Aasta publik: FC Elva – Eesti suuruselt seitsmenda publikuarvu eest (esiliiga B-s!).

Aasta pealtvaataja: Maskotipoiss Siil – eriti aktiivse tegutsemise eest Pärnus Eesti-Malta mängul.

Aasta ajakirjanik: Hugo Tipner – poleemiliste arvamusartiklite eest Õhtulehes.

Aasta sponsor: LHV – jalgpallikaardi kaudu Eesti klubide peaaegu kolmekordistunud toetuse eest.

Aasta parim alla 21aastane vutimees: Mattias Käit – meeldejääva ja resultatiivse debüüdi eest MM-valikmängus.

Sümboolne koondis 2016

Väravavaht: Mihkel Aksalu

Kaitsjad (vasakult): Artur Pikk, Ragnar Klavan, Nikita Baranov, Taijo Teniste

Poolkaitsjad (vasakult): Siim Luts, Karol Mets, Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov

Ründajad (vasakult): Mattias Käit, Henri Anier