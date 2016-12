PÄEVAINTERVJUU Kes valitakse aasta sportlasteks?

Esmalt arutati selle üle, kas ja kuidas peaks aasta sportlase valimine üldse toimuma. Pahv tegi omalt poolt ettepaneku, et aasta parima valimisel peaks rahvahääletuse ära jätma. «Rahvas ei vali parimat, vaid populaarseimat sportlast,» selgitas Postimehe sporditoimetuse juht oma arvamust.

Pikemalt olid arutelu all loomulikult aasta parimate kategooriad ning võimalikud võitjad. Pahvi arvamuse järgi peaks aasta treeneriks valitama Eesti sõudmise neljapaadi treener Matti Killing, kelle käe all toodi Rio olümpialt pronksmedalid. Samas oli pahv Pettunud, et parimate treenerite nominentide hulka ei mahtunud Ksenija Balta juhendaja Andrei Nazarov.

Aasta parima naissportlase kategoorias valitakse tänavune võitja Irina Embrichi, Kelly Sildaru, Ksenija Balta ja Anett Kontaveidi hulgast. Oma valikut põhjendades selgitas Pahv, et tema poolt teenis esikoha Embrich, kes olümpial üksi epeenaiskonda vedas. Kaljuveer analüüsis omalt poolt, et tema arvates on naiste arvestuses tänavu konkurentsist väljas Kontaveit, kelle paremad päevad on alles ees, oma poolehoiu andis Eesti Meedia peaprodutsent Baltale.

Aasta meessportlase tiitlile kandideerivad sel aastal Gerd Kanter, Rasmus Mägi, Ragnar Klavan ja Martin Kupper. Postimehe sporditoimetuse juhi eelistus kuulus selgelt Kanterile, sest vanameister suutis nii EMil kui OMil olla kõrges konkurentsis. Kaljuveer kiitis samuti mõlemaid Eesti kettaheitjaid ning erinevalt Pahvist kiitis ka Liverpooliga lepingu teeninud Klavanit.

Aasta parimad sportlased kuulutatakse välja 27. detsembril suures Postimehe ja Kanal 2 otsesaates.