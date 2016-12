Klavan on Liverpooli täpseima jalaga mees

Klavan on seni Inglismaa kõrgliigas jaganud sööte meeletu täpsusega. Seni on kohale läinud koguni 90,8 protsenti tema söötudest. Eestlase järel on keskpoolkaitsjad Georginio Wijnaldum ja Jordan Henderson, kelle söödutäpsus on vastavalt 88,4 ja 88,2 protsenti. Klavani keskkaitsepartneritest on Joel Matip 87,5-protsendilise täpsusega klubi neljas ja Dejan Lovren 85,9 protsendiga klubi kuues.