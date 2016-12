Eile peatreeneri vallandanud Saksamaa klubi palkas kiirelt uue juhendaja

Eile teatas Mönchengladbach, et seni käimasoleval hooajal meeskonda juhendanud Andre Schubertiga enam koostööd ei jätkata. Heckingiga sõlmiti kahe ja poole aasta pikkune leping. Tema peamiseks ülesandeks on Mönchengladbach Bundesliga tabeli alumisest poolest väljatoomine, kirjutas Soccernet.ee.

«Me tahame teha uut algust ning Dieter Hecking on selleks õige mees,» ütles klubi spordidirektor Max Eberl. «Ta on suure kogemuspagasiga treener, kes on olnud väga edukas mitmete klubidega erineval tasemel.»