Pavel Londak liitub Nõmme Kaljuga nii mängija kui treenerina

Londak liitub ühteaegu mängijana, kuid hakkab treenima ka Kalju klubi noori väravavahte. Perspektiivis nähakse teda klubis just treenerina, kes oma rahvusvahelisi kogemusi ja teadmisi noortega jagada saab. Lähiajal alustabLondak treenerikursustega, vahendas Kalju koduleht.

«Nõmme Kaljuga otsustasin liituda eelkõige kahel põhjusel: tahan perega Eestis olla ning Kalju pakkus mulle väga head keskkonda ja huvitavat väljakutset. Saan siin anda oma panuse mängijana, pakkuda Vitali Telešile konkurentsi, ning viia ellu ühe oma ambitsiooni, milleks on noorte väravavahtide treenimine,» avaldas Londak.

Kas see on sinu viimane mängijaleping? «Kindlalt ei julge öelda, kuid suure tõenäosusega jah. Olen mõelnud, et peale mängijakarjääri näeksin ennast just eelkõige noorte väravavahtide treenerina. Kaljus olen mängijarolli kõrval ka esindusmeeskonna väravavahtide juhendaja ning saan tegeleda lisaks ka noortega. Ehk valmistun ette eluks peale mängijakarjääri,» vastas väravavaht.

Kalju treener Sergei Terehhov usub, et Londak annab klubile palju juurde: «Pavelil on kindlasti oma kogemustega klubile ja noortele väga palju anda. Hetkel alustab ta esindusmeeskonna mängijana, kuid pikkamööda hakkab ta üle võtma treenerirolli. Sinna kuulub ka esinduse ja noorte väravavahtide treenimine.»

Londak on välismaal mänginud aastast 2007, esindades pikalt Norra klubi Bodø/Glimti ja ühe hooaja Türgi meeskonda Bucaspor. 2016 hooaja veetis 36-aastane puurivaht Norra tippklubis Rosenborg, kus saavutas riigi meistritiitli ja karikavõidu. Lisaks edule koduses liigas sai Londak kirja ka kaks mängu UEFA Champions League eelringides, aidates oma meeskonna järgmisesse ringi.

Eesti koondisesse on Pavel Londak kuulunud alates 2001. aastast, 15 koondiseaasta jooksul on väravavaht kirja saanud 24 mängu.