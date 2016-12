Noarünnaku ohvrist tennisetäht pääseb haiglast koju

Teisipäeval kella poole üheksa paiku hommikul kõlas Kvitova korteris uksekell. Väljas seisnud mees teatas, et soovib kontrollida elektrimõõtjat, kuid haaras siis ootamatult noa. Politsei hinnangul oli tegemist juhusliku kuriteoga ja ründaja ei teadnud tõenäoliselt, et on sattunud tennisetähe koju. Sellele viitab ka asjaolu, et ta põgenes, olles saagiks saanud vaid 5000 Tšehhi krooni ehk umbes 185 eurot.

Kvitovat pussitati vasakusse kätte ning vigastused jätavad ta tenniseväljakutelt pooleks aastaks eemale. Järgmised kaks nädalat peab 26-aastane tennisist veetma voodiravil. Täna annab ta esimest korda ka juhtunu osas intervjuu. Varem on ta sotsiaalmeediasse kirjutanud, et peab õnne tänama, et üldse rünnakust eluga pääses. «Püüdsin end kaitsta, kuid vigastasin seda tehes oma vasakut kätt,» teatas Kvitova Facebooki vahendusel. «Olen vapustatud, kuid õnnelik, et jäin ellu. Vigastus on tõsine ja pean spetsialistidega nõu pidama. Mind tundvad inimesed teavad siiski, et olen tugev ja võitlen lõpuni.»

Kvitova kõrgeim edetabelikoht on olnud teine, kuid tänavu langes ta kolme aasta jooksul esimest korda maailma esikümnest välja. Wimbledonis võidutses ta 2011. ja 2014. aastal, samuti on tema auhinnakapis Rio olümpiamängude pronksmedal.