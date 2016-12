Venemaa jäi suurvõistluste korraldusõigusest ilma

Venemaa otsus ise võistlustest loobuda on IBU presidendi Anders Bessebergi sõnul märk sellest, et Venemaa tahab oma dopinguprobleemidega tegeleda. «Nad võtavad oma probleeme tõsiselt. Nüüd on laskesuusatajatel võimalik taas spordile keskenduda,» ütles Besseberg.

Eile teatasid Tšehhi ja Suurbritannia koondised, et boikoteerivad 9.–12. märtsil Venemaal Tjumenis toimuma pidanud laskesuusatamise MK-etappi. Mõlema riigi otsus on ajendatud kaks nädalat tagasi avalikkuse ette toodud Richard McLareni dopinguraportist, kus selgus, et enam kui tuhat Venemaa sportlast olid aastatel 2011–2015 seotud riikliku dopinguprogrammiga. Raportis seatakse teiste hulgas kahtluse alla ka 31 Venemaa laskesuusataja ausus.

IBU avaldas eile, et 31 sportlasest kahele määrati ajutine võistluskeeld, kuid nende sportlaste nimesid avalduses välja ei toodud. Ülejäänud 29 sportlase vastu algatati uurimine.

Lisaks teatas ka Rahvusvaheline uisuliit, et võtab Venemaalt 2017. aasta märtsis toimuma pidanud MK-etapi korraldusõiguse ära.