Video: elav legend Jagr jõudis võimsa tähiseni

Jagr andis Florida Panthersi 1:3 kaotusmängus Boston Bruinsile Panthersi meeskonna väravale söödu. Tal on nüüd karjääri jooksul koos 1888 resultatiivsuspunkti. Kokku kulus 44-aastasel Jagril tähiseni jõudmiseks 1663 mängu. Messier’ kogus oma 1887 resultatiivsuspunkti 1756 mänguga. Tabeli tipus on legendaarne Wayne Gretzky, kes suutis NHLis 1487 kohtumisega koguda koguni 2857 resultatiivsuspunkti

«Unistasin millestki muust. Lootsin, et löön ilusa värava, annan ilusa söödu ning me võidame mängu. Nagu näha, siis päris nii ei läinud. Hea, et see asi nüüd selja taga on ning saame kogu meeskonnaga mängude võitmisele keskenduda. Täna me ei mänginud hästi,» ütles tšehh.