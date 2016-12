Volkswageni uus masin on konkurentidega võrreldes vanamoelisem

«Tundub, et meie auto on palju konservatiivsem, eelkõige aerodünaamika poolest. Samas usun, et meie lahendus on vastupidavam kui teistel. Vaadake näiteks Austraalia rallit: sõitjad lõikasid kurve nagu idioodid, järgmisel aastal laguneb auto selliselt sõites tükkideks,» ütles Volkswageni tehniline direktor Francois-Xavier Demaison.

Demaisoni üllatas teda konkurentidest enim Toyota lahendus. «Aerodünaamika poolest erineb Toyota teistest oluliselt. Tundub, et nad homologeerivad hoopis teistsuguse lahenduse, mida nad testisid. Muidugi võisid nad uue lahendusega salajasi teste teha,» kahtlustas Demaison.

Kuigi Volkswagen andis paar nädalat tagasi teada, et õige summa korral on nad valmis 2017. aasta masina eratiimidele välja rentima, ei suutnud ükski meeskond vajalikku summat kokku ajada. «Valus, see on väga valus,» vastas Demaison küsimusele, kui raske on ehitada autod, mis mitte kunagi ei võistle.

«Elu on selline, mis teha. Selline asi ei juhtunud esimest korda. Kui üldse midagi head sellest otsida, siis lõpetasime tehasemeeskonnana tipus,» tunnistas ta.