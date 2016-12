Mitmekümne Venemaa sportlase vastu algatati distsiplinaarmenetlus

Viimase Richard McLareni dopinguraporti põhjal kogutud informatsiooni kohaselt manipuleeriti 2014. aasta Sotši taliolümpial mitmekümne Venemaa sportlaste dopinguproovidega. Neist 28 sportlase proovide manipuleerimise kohta on kogutud ka piisavalt tõendeid, et distsiplinaarmenetlust alustada.

McLaren analüüsis kokku 95 Venemaa sportlase dopungproovi, millest 28 puhul leiti tõendeid manipulatsiooni kohta. Kõnealused proovid on nüüd Lasuanne’i antidopingulaboris, kus neid veelkord analüüsitakse. Praegu ei saa väita, et kõik 28 proovi oleksid positiivsed. McLareni raportis on välja toodud, et venelaste proove manipuleeriti soola ja kohviga.

«ROK kavatseb analüüsida kõikide Sotšis võistelnud Venemaa sportlaste dopinguproove. Samuti kavatseme taastestida venelaste antud dopinguproove Londoni olümpial,» ütles ROKi president Thomas Bach. Praeguse seisuga on ROK karistanud 27 Venemaa sportlast, kelle 2008. aasta ning 2012. aasta olümpiamängudel antud dopinguproove on taastestitud. Samuti teatas ROK, et kavatseb ka venelaste 2010. aasta Vancouveri olümpia dopinguproove taastestida.