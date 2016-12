Schumacheri poeg sai hea uudise

Mullu F4 sarjas Prema Powerteami eest sõitnud 17-aastane Schumacher astub järgmisel hooajal sammu lähemale vormel-1 sarjale ning asub kihutama F3 sarjas.

«F3 on minu jaoks ideaalseks sammuks ja ootan väga juba järgmist aastat,» rääkis noor Schumacher, kes jääb endiselt Prema Powerteami esindama. «Olen ka Prema tiimi jäämise üle õnnelik, sest see on väga professionaalne meeskond ja saan taas väga palju õppida,» lisas Schumacher.