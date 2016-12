Moyes: ManUnitedi traditsioonid on läinud

Hooajal 2013-2014 Unitedis peatreeneriks olnud Moyesi sõnul on kadunud Unitedi traditsioon, kus klubi valis endale Briti peatreenereid ning ei tundnud vajadust end turul kehtestada, kirjutas Soccernet.ee.

«Unitedis on olnud teatud muudatused, kuid see on tee, mille nad on valinud,» nentis Moyes. «Nad olid jalgpalliklubi, kes nautis traditsioone. Nad ei proovinud võistelda teiste klubidega. Võibolla on see pidanud muutuma praeguse olukorra tõttu. Sir Alex läks ja ostis targalt, õigesti ning nii nagu ta arvas vaja olevat üleminekuturul.»