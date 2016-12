Video: Hundi hooaja kolmas blokk Bengalsit kaotusest ei päästnud

Bengalsil oli võimalik mängu lõpp enda kasuks pöörata, kuid Randy Bullock eksis viis sekundit enne matši lõppu 43-jardisel väravalöögi üritusel. Hunt, kes tõusis kolme blokiga liigas selles arvestuses liidriks, blokeeris vastaste lisapunkti ürituse matši viimasel veerandil.

Mängu võitnud Houston Texas kindlustas endale ka AFC lõunadivisjoni esikoha. Bengals peab AFC põhjadivisjonis leppima kolmanda kohaga. Viimases voorus läheb Bengals vastamisi Baltiomore Ravensiga.

Hundi blokki saab vaadata siit, mänguolukord on videos 4.30 peal.

