FIFA plaanib mängijate jutuajamised kohtunikega lõpetada

FIFA tehnilise arenduse köögipoole eest vastutava endise Hollandi koondise ründaja Marco van Basteni sõnul on praegu liiga palju mängijaid, kes kohtunikku oma jutuga mänguajal segavad. «Mängijate käitumine väljakul saaks oluliselt parem olla. Soovime reeglimuudatusega seda korrigeerida,» ütles Van Basten.

Samasugune reegel on kasutusel ka ragbis, kus ainult meeskonna kapten võib kohtunikuga mängu ajal rääkida. «Saame kõikidelt teistelt spordialadelt õppida,» lausus Van Basten.

Samuti võttis hollandlane sõna hiljuti jalgpalliklubide MMil katsetatud videokohtunike kohta. «See on üks viis, kuidas me saame väljakukohtunikke aidata. Proovime leida dünaamilise ning põneva lahenduse, mis oleks aus. Jalgpall on emotsionaalne mäng, kuid me peame suutma emotsioone kontrolli all hoida,» jätkas ta.