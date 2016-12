Klopp jalgpallurite rahaahnusest: ma ei mõista neid

Jaanuaris ametlikult Shanghai klubiga liituv Brasiilia koondise poolkaitsja Oscar hakkab Hiinas teenima 475 000-eurost nädalapalka. Klopp ei mõista, miks 25-aastane mängumees tippklubist Londoni Chelseast tundmatule maale siirdub.

«Mul pole õrna aimugi, miks inimesed selliseid otsuseid teevad. Praegu ei ole tegemist liigaga, kus sa tegelikult mängida tahaksid. Nad suudavad praegu ainult rahaga mängijaid meelitada. Tavaliselt tehakse selliseid otsuseid karjääri teises pooles,» ütles Klopp.

Tema hinnangul on Euroopa tippklubides piisavalt suured palgad. «Euroopas saab teenida väga head palka, aga mängijad lähevad ikkagi hulluks. Mängijatel, keda on võimalik rahaga veenda, puudub tõenäoliselt vajalik karakter. Liverpoolis tahame mängijaid veenda, et neil on vajalik karakter olemas. Usun, et meie klubi on mängijate arenguks kõige parem koht,» jätkas ta.