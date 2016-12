Red Bulli boss avaldas oma sõitjatele kiitust

«Kõige tähtsam asi on austus. Me ei palu sõitjatelt, et nad koos einestamas käiksid, kuid vastastikune austus peab olemas olema. Meie sõitjad austavad teineteist ning nende suhe on väga hea,» ütles Horner Autospordile.

«Daniel on paljuski Maxile vanema venna eest. Nende tagasiside auto kohta on sarnane, nende nõudmised autole on sarnased. Kvalifikatsioonijärgsed kommentaarid on neil tihti samasugused, mis teeb inseneride elu lihtsaks,» jätkas Horner.

Red Bulli pealikult uuriti ka, kumb sõitja on tugevam. «Seda on raske öelda. Mõnel nädalavahetusel on üks parem, teisel jälle teine. Nad tasakaalustavad teineteist.»