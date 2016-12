Liverpooli peatreeneri sõnul on liiga liidril Chelseal ropult õnne olnud

Õnne all peab Klopp silmas seda, et Chelsea tähtmängijad pole seni tõsiseid vigastusi üles korjanud. Samas kui Liverpooli tõenäoliselt parim mängija Philippe Coutinho vaevleb hüppeliigese trauma käes. Lisaks on vigastustega pidevalt probleeme ka meeskonna esiründajal Daniel Sturridge’il.

«Kuni praeguse hetkeni on nemad olnud liiga kõige õnnelikum meeskond. Me kaotasime Coutinho, Sturridge’i ja Danny Ingsi kõige keerulisemal perioodil. Kui Chelsea kaotaks Eden Hazardi ja Diego Costa, tekiks ka neil probleeme,» ütles Klopp Sky Sportsile antud intervjuus.

Klopp kiitis ka Liverpooli klubi, kellel tema hinnangul on jalgpallist õige arusaam. «Meil on head omanikud, sest nad ei taha mängijaid maha müüa. Keegi ei tohiks siit raha pärast lahkuda. Meie jalgpallurite palgad ei ole kõige kõrgemad, kuid piisavad, et siia jääda. Praegu on Liverpool olnud fantastiline, peame selle momendi ära kasutama. Meie olevik on hea ning tulevik paistab helge.»