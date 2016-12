Porzingis tahab mängida kõik põhihooaja mängud: ma ei ole kõhn eurooplane, kes ei suudaks seda

«Ma tunnen end väga hästi. Alguses oli põlv päris valus, aga üritasin pidevalt liikumises olla ning asi muutus paremaks ja paremaks,» kommenteeris lätlane, kes on sel hooajal visanud keskmiselt 19,9 punkti, võtnud 7,6 lauapalli ning andnud 1,8 korvisöötu mängu kohta. Seni pole ta veel ühtegi 29 Knicksi mängust vahele jätnud.

«Tahan kaasa teha terve põhihooaja. Tahan end tõestada ning näidata, et minu keha suudab seda. Pööran väga palju tähelepanu taastumisele ning teen omalt poolt kõik, et olla igaks mänguks valmis. Loodan, et mul on NBAs pikk karjäär,» jätkas ta.

Porzingist häirib, et ameeriklased peavad teda kõhnaks eurooplaseks, sellepärast tahabki ta tõestada, et suudab kaasa teha kogu pika ja väsitava põhihooaja. «Muidugi on see mu kehale kurnav, aga ma tahan seda teha. Ma tean, et ma suudan seda.»