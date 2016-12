Klavani konkurent võib siirduda Itaaliasse

Inter üritas 29-aastast kaitsvat poolkaitsjat enda ridadesse tuua juba möödunud suvel, kuid ebaõnnestunult. Jürgen Kloppi juhendamisel ei ole brasiillane mänguaega eriti teeninud, kirjutab Soccernet.

Algkoosseisus on ta alustanud tänavusel hooajal kolmes Premier League'i kohtumises ning olude sunnil on ta mänginud keskkaitsjana. Mirrori andmetel on Inter teinud kogenud mängumehe soetamiseks 4,7 miljoni euro suuruse pakkumise.