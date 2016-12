Video: ekvaatorist 144 km kaugusel tegutseb Keenia ainus hokimeeskond

Umbes 39 miljoni elanikuga Keenia hokimeeskonna kapten on Ben Azegere. Meeskonnal veel nime ei ole, seega kutsuvad nad end ise lihtsalt Keenia hokimeeskonnaks. «Tahtsin mängida hokit, sest soovisin millegi erilisega tegeleda. Keenias harrastatakse mitmeid erinevaid spordialasid nagu jalgpall ja kergejõustik. Minu soov oli harrastada midagi silmapaistvat ja unikaalset,» põhjendas Azegere, miks ta hokit mängima hakkas.

Meeskonnas on ligikaudu 30 hokimängijat ning kuna tegemist on ainsa meeskonnaga riigis, mängitakse vaid omavahel treeningutel. «Kes iganes trenni kohale tuleb, jaotame nad võrdselt ära ja teeme kaks meeskonda,» kirjeldas Azegere meeskonna kogunemisi.

Mõistagi ei liigu Keenia hokimeeskonna ümber suured rahasummad. Sellest hoolimata loodab tiimi kapten, et ühel päeval jõuab nende rahvuskoondis olümpiale. «Euroopas on suured liigad ning meeskonnad saavad endale mängijaid osta. Keenias me alles alustame hokiga. Järgnevatel aastatel saab jäähoki Keenias suureks spordiks.»

«Meiega liitub pidevalt uusi inimesi ning loodame, et see trend jätkub. Meie suurim unistus on pääseda taliolümpiale. Tean isegi, et see võimalus on väga väikene, kuid me võime maailmale tõestada, et nad eksivad,» jätkas Azegere.