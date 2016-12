300 osalejat stardib teisel jõulupühal pikamaa matkal Tartus ja Tallinnas

Tegemist on jooks-matkaga, kus vahelduvad jooks ja kõnd iga viie minuti tagant. Tegemist ei ole võistlusega, iga inimene saab valida oma temporühma ning peamine eesmärk on veeta ühiselt värskes õhus mõnusalt aega ja suhelda kaasteelistega.

«Jõulupühade teise päeva ühine matk on paljude jaoks oodatud sündmus ning kohad täituvad viimastel aastatel kiiresti. Pikk matk pakub liikumiseks hea võimaluse erinevate spordialade harrastajatele ja pühade tähistamiseks ka spordisõprade ringis,» ütles , triatloniklubi Trismile juhatuse liige ja Tartu matka peakorraldaja Margus Püvi.

Olenevalt marsruudist on matka pikkus olnud kuni 50 kilomeetrit. Jooks-matkal on kolm temporühma ning rajal on korraldatud joogi- ja toitlustuspunktid.

Pekist Priiks Tartu matka osalejate marsruut on 44 kilomeetrit. Kell 10.10 rongiga sõidetakse Paluperra ning Hellenurme, Luke ja Ülenurme kaudu liikudes lõpetatakse matk Tartu Kutsehariduskeskuse juures.

Pekist Priiks Tallinna matkajad alustavad Prillimäelt kell 10 ning liiguvad 42 kilomeetrit erinevatel Harjumaa teedel ja matka lõpetamine on Jüri spordihoone juures.