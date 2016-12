Dopingut tarvitanud Johaug ei mahtunud Norras 100 parema sportlase hulka

Enne kui Johaug tarvitas septembris anaboolset steroidi klostebooli, jõudis ta 2016. aastal võita nii Tour de Ski kui MK-sarja üldarvestuse, aga VG toimetajate hinnangul oli küsimus hoopis põhimõttelisem.

«Panime selgelt paika, et meie nimekirja ei pääse ükski võistluskeelu all olev sportlane. Saame arvestada nendega, kelle karistus on ära kantud,» seisis VG teadaandes. Nii sai viienda koha teine murdmaasuusataja Martin Johnsrud Sundby, kellele määrati suvel kahekuuline võistluskeeld astmaravimi liigtarvitamise tõttu.

Norra 2016. aasta parimaks sportlaseks pidas VG male maailmameistriks tulnud Magnus Carlsenit, teise koha sai parasportlane Sarah Louise Rung, kolmandaks tuli jäähokimängija Mats Zuccarello ja neljandaks Euroopa parimaks naisjalgpalluriks valitud Ada Hegerberg.