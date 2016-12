Red Bulli jalgpalliimpeerium võib laieneda Londonisse

Praegu kuulub firmale muuhulgas Austria klubi Salzburgi Red Bull, Saksamaa Bundesliga vihatud komeet RB Leipzig, USA profiliiga MLSi meeskond New York Red Bulls ja Brasiilias Sao Paulos asuv Red Bull Brasil.

Inglismaa jalgpallituru poole on Red Bull vaadanud ka varem: näiteks on neid seostatud Leeds Unitedi, Brentfordi, Charlton Athleticu ja Swindon Towniga. West Hami suureks eeliseks on aga hea asukoht ja 2012. aasta Londoni olümpiamängude peastaadioni kasutusõigus.

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) reeglite järgi ei tohi Red Bull enam ühtegi Euroopa klubi täielikult ära osta, sest neil on oht sattuda Euroopa klubisarjades vastamisi just Salzburgi või Leipzigiga. Küll on Red Bullil võimalus saada West Hami aktsiate enamusosanikuks ja seeläbi võib lõpuks muutuda ka suure ajalooga klubi nimi.

Peale jalgpalli on Red Bull tuntud omanimelise vormel-1 meeskonna ja sõsartiimi Toro Rosse järgi, lisaks toetatakse valitsevat auroralli maailmameistrit Sebastien Ogieri ja lugematul hulgal ekstreemsportlasi.