Nairo Quintana panustab Giro-Touri duublile

«Kõik on paigas. Läheme Girole ja üritame seal hästi sõita. Eesmärk on Giro lõpetada heas vormis, et minna edasi Tourile,» lausus 26-aastane Kolumbia rattur kodumaisele meediale, vahendas Rattauudised.ee.

Giro näikse Quintanale sobivat, sest 2014. aastal pälvis ta hooaja esimese suurtuuri üldvõidu. Kahel viimasel aastal pole ta Girol võistelnud. Siiski kinnitas Quintana, et põhirõhk on pandud Tourile.

«Võtame Girot südamega, otsustavalt ja vaatame, mida suudame suurepärase tiimiga korda saata. Unistame Giro võidust, kuid panustame Tourile,» rääkis Movistari meeskonna äss. Giro tõotab tulla äärmiselt põnev, sest joonele on lubanud tulla ka esikohta kaitsev Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida), Fabio Aru (Astana), Thibaut Pinot (FDJ), Tejay van Garderen (BMC).