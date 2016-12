Räikkönen: 2017. aastal peaks meil lõpuks olema konkurentsivõimeline masin

«Kannatasime kehvade tulemuste all, aga töötasime edasi nii hoolikalt kui võimalik ja andsime endast parima. Kahjuks polnud tulemused sellised, nagu olime lootnud. Proovime kogu aeg uusi nippe leida, mille abil kiiremaks saada ja see on põhjus, miks ma arvan, et oleme paremas positsioonis kui eemalt paista võiks,» ütles Räikkönen.

«Oleme meeskonnana väga hästi töötanud. Kui me toome uue masina rajale, siis kõigi märkide järgi peaks see olema konkurentsivõimelisem ja olen kindel, et anname teistele kõva lahingu,» lisas ta.

Ferrari jäi lõppenud hooajal Mercedesest maha koguni 367 punktiga, teise koha saanud Red Bull edestas neid 70 silmaga.