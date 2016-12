Citroeni juht loodab tulevikus Ogieri enda juurde meelitada

Ogier kuulus Citroeni meeskonda aastatel 2009-2011, kuid liitus seejärel Volswageniga, kus temast sai neljakordne maailmameister. Möödunud hooaja lõpus teatas Saksamaa autotootja, et nad lahkuvad ootamatult WRC-sarjast. Ogieri soovisid oma meeskonda palgata peaaegu kõik meeskonnad ning lõpuks valis prantslane M-Spordi.

Mattoni sõnul oli Citroen üks väheseid, kes praegu Ogieri ei jahtinud. Neil oli juba varem paika pandud, et aastal 2017 sõidavad meeskonnas Kris Meeke, Craig Breen ja Stephane Lefebvre. «Meie jaoks polnud küsimust, kas peaksime jätkama noorte pilootidega,» rääkis ta. «See ei tähenda, et me tulevikus Ogieri poole ei pöörduks, kuid 2017. aastaks polnud see võimalik. Austame kõike, mida Ogier on teinud, kuid meil on oma strateegia, mis klapib meie DNAga. Oleme harjunud noori sõitjaid aitama.»

Mattoni sõnul on ta pettunud, et Volkswagen sarjast lahkus, kuna Citroen oleks tahtnud valitseva tšempioni vastu end proovile panna.