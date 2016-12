Fury naaseb poksiringi ja valmistub supermatšiks

Endisel IBFi, IBO, WBA ja WBO maailmameistril tekkisid tänavu terviseprobleemid, mis pole tal lubanud oma tiitleid kaitsta. Nüüd on britt oma meistrivöödest ilma jäänud, kuid ta püüab need lähiajal tagasi saada. Peter Fury sõnul loodetakse juba järgmisel aastal kohtuda Denotay Wilderiga, kellele kuulub WBC maailmameistritiitel. Enne seda on Furyl plaanis võtta ette paar veidi madalama kategooria poksijat ja seeläbi end taas vormi ajada.

«Ta treenib iga päev ning teda võib tagasi poksiringi oodata järgmise aasta aprillis või mais,» ütles Peter Fury. «Tahan näha, kuidas Tyson läheb vastamisi Wilderiga. Sellest saaks tõeline supermatš.»

Fury käis viimati poksiringis 2015. aasta lõpus, kui ta alistas kohtunike otsusega Vladimir Klitško.