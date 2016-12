Fosti vahetab spordiklubi ja sihib rekordeid

Praegu Keenias Itenis harjutav Fosti nimetab klubivahetuse peamise põhjusena rahalist poolt. «Tagasi Staminasse vaevalt, et lähen, kui just ei toimu ühinemine või Stamina uue jooksutiimi loob,» ütles Fosti ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele. Sparta klubi jooksugrupi kodulehel ilmunud intervjuus mainib Fosti, et ta on Spartaga ka eelnevalt tihedalt kokku puutunud.

Uuest aastast hakkab Fosti treenima peamiselt Norra parima maratoonari Sondre Moen`iga ja hollandlase Koen Raymaekersiga. Fosti üks nõrgemaid külgi on kiirusvastupidavus. «Kui suudan trennid Sondrega ära «seedida», siis tuleb usutavasti ka oluline areng. Samuti jätkan tööd lihasvastupidavuse arendamisel, millega peaks tekkima ka parem jooksusammu ökonoomsus,» leidis Fosti.

Eeloleval hooajal tahab ta viia 10 km isikliku rekordi 29 minuti ja poolmaratoni isikliku rekordi 1:03 sisse. Poolmaratoni aja parandus tähendaks ka maratoni isiklikku rekordit. Eestis võistleb Fosti Eesti sisemeistrivõistlustel 3000 m distantsil, seejärel ekideni ja poolmaratoni Eesti meistrivõistlustel. Kindlasti tahab ta osa võtta ka Linnajooksusarja etappidest nii palju kui võimalik.