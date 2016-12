Klopp: Klavan on väga hea ja peame seda kasutama

Joel Matipi vigastuse tõttu on Klavan viimases kahes kohtumises algkoosseisu kuulunud ja teeninud fännidelt ning ekspertidelt palju kiidusõnu. Ka hooaja alguses oli Liverpoolil vigastustega probleeme, kuid siis usaldasid treenerid Klavani asemel Lucas Leivat, kes nüüd on langenud keskkaitses neljandaks valikuks. Klopp selgitas, et ta ei kahelnud kunagi eestlase võimetes, kuid pidi ootama, et Klavan harjuks Inglismaa mängustiiliga ning jõuaks igas mõttes tippvormi.

«Ma ei kahelnud temas kunagi. Selline on meie töötamise stiil: otsustame alati ühe mängija kasuks, mitte teiste kahjuks. Nägime ära, millal Ragnar ja Lucas heas vormis on. Ka Joe Gomez on praegu heas hoos,» rääkis Klopp. 19-aastane Gomez pole siiski veel tänavu väljakule päsenud.

Klopp jätkas: «Meie jaoks oli selge, et Joeli tagasitulekuga pole mõtet kiirustada, isegi kui väljaspool klubi arvasid kõik, et ilma Matipita ei suuda me midagi. Olen ka varem öelnud, et ajastus on alati oluline. Paar nädalat tagasi polnud Ragnar otseselt raskustes, kuid ta pidi kõigi asjaoludega veel harjuma. Nüüd on tal väga hea moment ning peame seda ära kasutama.»