Video: pidurdamatu James Hardeni järjekordne superesitus

30 minutit väljakul viibinud Harden viskas Rocketsi kasuks 32 punkti ja andis kaaslastele 12 resultatiivset söötu. 27-aastase mehe tänavused keskmised näitajad on vastavalt 27,4 ja 11,9. Lisaks on Harden võtnud keskmiselt mängus 7,9 lauapalli. Houston on läänekonverentsis kogunud 23 võitu ja üheksa kaotust, mis annab kolmanda koha. Rohkem võite on vaid Golden State Warriorsil ja San Antonio Spursil.

Ilma LeBron Jamesita mänginud idakonverentsi liider Cleveland Cavaliers kaotas 90:106 Detroit Pistonsile. Võitjad toetusid peamiselt 21 punkti kogunud Tobias Harrisele ja 17 lauapalli korjanud Andre Drummondile. Clevelandi kasuks viskas Kyrie Irving 18 punkti, Kevin Love lisas 17 punkti ja 14 lauapalli. Pistonsi jaoks oli tegemist hooaja 15. võiduga, Cavaliers sai kirja seitsmenda kaotuse.

Tulemused:

Memphis – Orlando 102:112

Milwaukee – Washington 102:107

Cleveland – Detroit 90:106

Charlotte – Brooklyn 118:120

Dallas – New Orleans 104:111

Indiana – Chicago 85:90

Phoenix – Houston 115:131

Atlanta – Minnesota 90:104

Toronto – Portland 95:91

Denver – Los Angeles Clippers 106:102

Philadelphia – Scaramento 100:102