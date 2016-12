Täna: kas Klavan murrab kolmandat mängu järjest Liverpooli algkoosseisu?

Kõik märgid viitavad, et Liverpooli keskkaitsjate paari moodustavad tänagi Dejan Lovren ja Ragnar Klavan. Samad mehed seisid kaitses ka võidumängudes Middlesbrough’ ja Evertoni üle ning nende 180 minuti jooksul ei lasknud Liverpool endale ühtegi väravat lüüa. Vigastatud Joel Matip on küll taastumas, kuid peatreener Jürgen Klopp andis oma sõnavõtuga mõista, et on Klavani viimaste esitustega rahul ning Kameruni koondislase väljakule tagasi toomisega ei tasu liigseid riske võtta.

«Meie jaoks oli selge, et Joeli tagasitulekuga pole mõtet kiirustada, isegi kui väljaspool klubi arvasid kõik, et ilma Matipita ei suuda me midagi. Olen ka varem öelnud, et ajastus on alati oluline. Paar nädalat tagasi polnud Ragnar otseselt raskustes, kuid ta pidi kõigi asjaoludega veel harjuma. Nüüd on tal väga hea moment ning peame seda ära kasutama,» rääkis Klopp Inglismaa meediale.

Inglismaa kõrgliigas järgneb jõuludele tavapäraselt tihe mängugraafik ja oma järgmise matši peab Liverpool juba 31. detsembril, kui võõrustatakse Manchester Cityt. Kaks päeva hiljem sõidetakse külla Sunderlandile.

Tabeliseisu silmas pidades on Liverpooli jaoks iga mäng ja iga punkt tohutult oluline. Tänase võiduga kerkitaks tabelis taas teisele kohale ning aasta viimasel päeval seisab ees lahing peamise otsese konkurendi ehk Manchester Cityga.

Portaal This is Anfield pakub, et Liverpool jookseb väljakule järgnevas koosseisus:

Väravas: Mignolet

Kaitseliin (paremalt): Vlyne, Lovren, Klavan, Milner

Poolkaitseliin: Wijnaldum, Henderson, Lallana

Ründeliin: Mane, Origi, Firmino

Tabelitipp:

1. Chelsea 46 punkti

2. Manchester City 39

3. Liverpool 37*

4. Arsenal 37

5. Tottenham 33*

6. Manchester United 33

*mäng vähem peetud