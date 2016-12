Manchester United ja Zlatan Ibrahimovic pikendavad lepingut

Endine Rootsi koondislane sõlmis suvel Unitediga aastase lepingu, kuid nüüd on sisuliselt selge, et mõlemad pooled on huvitatud lepingu pikendamisest. Ibrahimovic on näidanud suurepärast vormi ja löönud Manchesteri klubi kasuks juba 17 väravat.

Mourinho sõnul pole lepingupikendus veel allkirjastatud, kuid tema selle pärast igal juhul ei muretse. «Tema peas on see selge, see on selge ka minu otsuste juures. Lisaks on asi selge ka klubi omanike jaoks. Probleemi ei ole,» kinnitas Mourinho.

Ta lisas, et pole sugugi üllatunud, et 35-aastane ründaja nii heas vormis on. «Mind see ei üllata. Ta on tark ja uhke mees. Ta otsustas tulla Manchester Unitedisse ja Premier League’i, klubisse, kus on kõrged ootused ja liigasse, mis on ründaja jaoks maailma raskeim. Ta oli siia tulles kindel, et saab hakkama. Teadsin, et ta ei lahku Premier League’ist läbikukkumisega. Siia tulles oli ta selleks valmis ja ta on valmis jääma veel üheks hooajaks. Ta mängib siin veel ühe aasta.»

Eelmisel hooajal tõusis Unitedi suurimaks väravakütiks Anhony Martial, kes lõi 17 väravat. Ibrahimovic on sama väravate arvuni jõudnud kõigest 26 mänguga.