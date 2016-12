Viimane World Touri meeskond sai raha viimasel hetkel

Saronni sõnul langes Hiina sponsor TJ Sport ära, sest põhirahastajat Li Zhiqiangi tabas tõsine terviserike. Koostöös endise Saunier Duvali klubi mänedžeri Mauro Gianettiga leiti uus toetaja Araabia Ühendemiraatidest. Lampre-Merida asemel rattaspordi kõrgeimal tasemel kaasa tegev klubi kannab nime UAE Abu Dhabi, kirjutas rattauudised.ee.

«Me ei kaalunud kunagi varianti, et meeskond läheb hingusele. Meil lihtsalt polnud aega sellele mõelda,» kinnitas Saronni. «Augusti lõpus teatasime koostööst TJ Ssportiga, kuid kahjuks tekkisid ettevõtte presidendil Li Zhiqiang tõsised terviseprobleemid ja kogu nendepoolne tegevus seiskus. Kahju, sest tegemist oli hea projektiga ning olen kindel, et varsti juhtub Hiinas midagi suurt.»

Meeskonna uueks rahastajaks on Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, kes on kinnisvara- ja ehitussektoris tegutseva ettevõtte Kopaonic president. Esimesed kõnelused peeti Abu Dhabi vormel-1 etapi ajal.

«Kümne päeva jooksul jõudsime lõplikule kokkuleppele. Piiratud ajaressurss aitas meid, sest meil polnud aega mõelda. Pidime võimalusest kinni haarama, sest vastasel juhul olnuks kõik läbi,» rääkis Saronni.

Miks ei kanna klubi aga peasponsori nime? «See meeskond on kogu Araabia Ühendemiraatidele. Särgile ei tule peasponsori nime, sest me esindame tervet rahvust,» selgitas Saronni. «Vormi toonideks on emiraatide värvid: valge, roheline ja punane. Investorid usuvad meie tegemistesse ja see pole lühiajaline projekt.»

Tiim hakkab kasutama Colnago rattaid, Campagnolo komponente, Sella Italia sadulaid, Vittoria rehve ja Meti kiivreid.