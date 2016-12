Liverpooli parimaks söötjaks kerkinud Klavan: keeruline võit

Mängujärgses ülevaates tõi portaal This is Anfield välja, et eestlane oli eile Liverpooli kõige täpsema jalaga söötja. «Ta ei olnud nii muljetavaldav nagu mängus Evertoniga, kuid tegi siiski hea esituse. Eelkõige väärib märkimist Pietersi löögi blokeerimine,» kirjutas portaal. «Tema söödud olid head ja puhtad ning ta oli 89 protsendiga meeskonna parim söötja.»

Keskkaitsjate osas hinnati taaskord veidike kõrgemalt Klavanit. This is Anfield hindas Klavani ja Dejan Lovreni võrdluses kõrgemalt eestlast. Liverpool Echo hindas hindelisel skaalal mehi võrdselt.

Kohtumise järel andis meeskonna Twitteri kontol lühikese kommentaari ka Klavan: «Tere! Aitäh teile toetuse eest. See oli meie meeskonna heaks keeruline, kuid hea võit.»