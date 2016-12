Video: Russell Westbrook kogus taas kolmikduubli

Westbrooki arvele jäi viimati 36 minutiga 29 punkti, 17 lauapalli ning 11 resultatiivset söötu. Enes Kanter lisas võitjate kontosse 19 ning Steven Adams 15 silma. Kaotajatele tõi Josh Richardson 22 punkti.

Oklahoma hoiab läänekonverentsis 20 võidu ja 12 kaotusega 5. kohta. Esikohal on Golden State Warriors 27 võidu ja 5 kaotusega. Paremuselt teine võiduprotsent on San Antonio Spursil, kellel on kirjas 25 võitu ja 6 kaotust.

Idakonverentsis on liidrikohal tiitlikaitsja Cleveland Cavaliers 23 võidu ja 7 kaotusega. Teine on Toronto Raptors 22 võidu ja 8 kaotusega.

Tulemused:

Boston – Memphis 113:103

Miami – Oklahoma City 94:106

Dallas – Houston 107:123

Los Angeles Lakers – Utah 100:102