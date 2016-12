Venemaa tippametnikud tunnistavad: petsime dopingukontrollis teadlikult

Ajaleht The New York Times uuris põhjalikult dopingu tarvitamist Venemaal ning sai ka ametlikud ütlused, et tegemist oli teadliku peetusega nii 2014. aasta Sotši talimängudel kui ka teistel suurvõistlustel.

«Tegemist oli institutsionaalse vandenõuga,» tunnistas ajalehele Antseliovitš. Lisaks rääkis ta ajalehele dopinguprogrammist, mis sisaldas positiivsete dopinguproovide kinnimätsimist. Olematuks muudeti kümnete tali- ja suveolümpiamängudel osalenud sportlaste proovid.

Kogenud Venemaa spordiametnik Vitali Smirnov tunnistas samuti, et aastate jooksul tehti palju vigu. Sel aastal määrati endine spordiminister ja Venemaa Olümpiakomitee president jälgima reforme riiklikus antidopinguagentuuris. «Minu vaatevinklist tegime me palju vigu,» tunnistas ta. «Peame leidma põhjused, miks noored sportlased on valmis dopingut kasutama.»

Samas tunnistas ta, et Venemaa sportlased on olnud võrreldes oma lääne kolleegidega keerulisemas seisus, kuna neile ei olevat antud võimalust kasutada keelatud aineid raviotstarbel. «Venemaale ei antud kunagi selliseid võimalusi nagu teistele riikidele,» rääkis Smirnov. «Venemaal valitseb üldine arvamus, et meile ei antudki võimalust.»

Väidetavalt on venelased nüüd võtnud dopingu tarvitamise omaks, kuna kindlaks sooviks on ka tulevikus osaleda suurvõistlustel. Samamoodi ollakse huvitatud ka ise tippvõistluste korraldamisest ja seetõttu on vaja minevikupatud selgeks rääkida.