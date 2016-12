Video: Sildaru teenis Dew Tourilt tagantjärele veel ühe väärtusliku auhinna

Dew Touri eriauhinna «Game Changer Award» võitis sel korral Kelly Sildaru, kes oli parim pargisõidus. Auhind ongi mõeldud sportlasele, kes saab hakkama eriti loomingulise trikiga või suudab viia võistluse uuele tasemele.

Naiste freestyle-suusatamises osutus žürii (Dew Touri kohtunikud ja ajakirjanikud ning väljaande Newschoolers ajakirjanikud) lemmikuks Sildaru trikk switch left and right 900s with nose mute.

Vaata Sildarule auhinna toonud trikki videost.