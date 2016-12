Video: «saianaine» leidis üle aastakümnete taas tee NBA väljakutele

Esimest hooaega NBAs palliv Onuaku on suurema osa hooajast veetnud Rio Grande Valley Vipersi ridades D-liigas. Oma võimaluse on ta saanud nüüd ka NBAs ja jäänud seal oma vabavisetega kõigile silma.

Onuaku hakkas vabavisetel «saianaist» kasutama kooliaastatel, kuna tema vabavisete tabavuse protsent oli langenud koguni 46,7 protsendi peale. Viskestiili muutmise järel on tabavusprotsent läinud ka koheselt paremaks. NBAs tabas ta viimati kahest viskest kaks.

Vabavisetel «saianaise» kasutamine on kõige tugevama korvpalliliiga jaoks jäänud võõraks pärast Rick Barry taandumist NBAst. Barry lõpetas oma karjääri 1980. aastal. Tollal oli tema vabavisete tabavuse protsendiks 90 ja see asetas ta siis liiga ajaloos esikohale.

Antud viskestiil on aga NBAst kadunud, kuna mängijad on kartnud sattuda naerualusteks ja seetõttu lepitakse teinekord isegi kehvema visketabavusega.

Chinanu Onuaku and his underhand free throws make their NBA debut pic.twitter.com/UlOw129ns0