Video: Taimsoo teeb võhikutele selgeks, mis on sõudmise ja aerutamise erinevus

Teist aastat järjest kuulutati Eesti aasta võistkonnaks sõudmise paarisaeruline neljapaat koosseisus Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Gala eel käis Postimehe stuudios aastast rääkimas ka Taimsoo, kes tunnistas, et olümpiamedal on ülim, mida olümpiaala sportlasel on võimalik võita.