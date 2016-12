Baruto on mõelnud ka profina USAs võitlemisele

«Kui selline mõte püsivalt pähe tuleb, siis võiks ju USAs ka võidelda. Ära iial ütle «ei iial»,» sõnas ta Postimehele, kuid lisas, et praegu on selline variant ikkagi ebatõenäoline. «Selle sportlaseametiga on nii, et kui ühel alal oled kunagi kõik andnud ja seal tippu jõudnud, siis mõnel teisel alal on samaga raske hakkama saada,» põhjendas endine sumoproff.

«Entusiasmist jääb natuke puudu, et asja nii tõsiselt käsile võtta,» lisas ta. «Võidelda mulle aga meeldib, muidu ma seda ei teeks.»

MMA

Rizini raskekaalu vabavõitlusturniiri otsustav faas

Veerandfinaalid 29. detsembril

Valentin Moldavsky (Venemaa) – Szymon Bajor (Poola)

Amir Aliakbari (Iraan) – Heath Herring (USA)

Baruto (Eesti) – Tsuyoshi Kosaka (Jaapan)

Mirko «Cro Cop» Filipovic (Horvaatia) – King Mo (USA)

Poolfinaalid 31. detsembril

Filipovic/Mo – Baruto/Kosaka

Aliakbari/Herring – Moldavsky/Bajor

Finaal 31. detsembril

Aliakbari/Herring/Moldavsky/Bajor – Filipovic/Mo/Baruto/Kosaka

RIZINi reeglite järgi peetaval turniiril on igas matšis kavas kaks viie minuti pikkust raundi. Kui võitja selle ajaga ei selgu, siis tuleb võitlejatel ringi tulla ka lisaraundis.