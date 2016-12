Galerii: Pärnu krooniti vägevas finaalis karikavõitjaks

Mängu otsustavaks hetkeks sai kaotajate peatreeneri Rainer Vassiljevi sõnul Avo Keele käik tuua mängu esimeses geimis väljakule diagonaalründaja Edvarts Buivids. «Buivids tuli õigel hetkel väljakule. Mingil hetkel oli ta ülihea protsendiga. Meie vastus sellele oli Rauno Tamme. Kui ta mängu tuli, siis ka Buividse numbrid langesid. Teised seal ümberringi said ka tänu Buividse mängule usku juurde,» arvas Vassiljev.

Pärnule 14 punkti toonud nurgaründaja Taavet Leppik ei taha kuulda juttu, et Hidrek Pulga väljavahetamine otsustavaks sai. «Ei-ei. Sellist asja ei ole. Meil on tõsiselt ühtne meeskond ning kõik väärivad väljakul olemist. Ei ole sellist asja, et keegi oleks kellestki parem. Kõik on trennis tublid olnud ning mängib see, kellel on parem päev,» ütles ta.

Pärnu meeskonna peatreeneri Keele sõnul oli tegemist taaskord võrdsete mänguga. Veel sügisel ei uskunud ta, et Pärnu ja Selver tõepoolest nii võrdsed vastased teineteise jaoks on. Kuid mis tõi Pärnule võidu? «Kui Selveril kätt surusin, siis nad arvasid, et ju kohtunikud tõid. Kui tõsiselt rääkida, siis suutsime püsida lõpuni võitluslainel. Meie kooslusel on olnud raske kaotusseisus mängida. Mitte et me loobuks, aga vastasel läheb tavaliselt siis lihtsamalt. Me pole siis väga agressiivsed. Peame kaklema iga palli pärast, muidu me ei võida,» rääkis Keel.

Leppiku sõnul said otsustavaks lihtsad asjad. «Meie eksisime vähem, nemad tegi lihtsaid eksimusi. Viiendas geimis ei tea kunagi, kuhu poole see mäng kaldub. Minul endal oli enam-vähem mäng. Matši keskel vajusin ära, aga sain hakkama. Tegelikult pole vahet, kuidas mina mängisin, tähtis on võit,» sõnas Leppik.

Selver - Pärnu. / Tairo Lutter

Mängu käik:

Esimese geimi võitis Tallinna Selver 25:20. Geimi algusest peale juhtinud Selver sai geimivõidu blokipunktist. Pärnu peatreener Avo Keel otsustas Pärnu 15:19 kaotusseisus välja vahetada Hindrek Pulga ning tõi mängu Edvarts Buividsi, kuid vajalikku muutust see geimi Pärnu jaoks ei toonud.

Teist geimi mängiti kuni esimese tehnilise vaheajani võrdselt, kuid siis hakkas Selver eksima ning Pärnust enam mööda ei saadud. Lõpuks võitis Pärnu geimi 25:21. Pärnu poolelt paistis silma Taavet Leppik, kes tõi teises geimis meeskonnale 6 punkti.

Kolmandat geimi alustas Pärnu sealt, kust teise lõpetas. Geimi esimeses pooles saadi sisse soliidne 11:5 eduseis, kuid seejärel lasti Selveril järele tulla ning mäng oli 13:13 viigis. Edasi sujus paremini siiski Pärnu mäng ning geim võideti 25:21.

Neljanda geimi esimesele tehnilisele vaheajale mindi Pärnu 8:7 juhtimisel. Kuid peagi jäi Pärnu kaotusseisu. Punkt-punkti mängus kulgenud geimis juhtis pidevalt punkti-kahega Selver, kuid seisul 21:21 suutis Pärnu vastased kinni püüda. Otsustavad hetked mängis kindlamalt Pärnu ning võitis geimi 25:22 ning viigistas mängu 2:2.

Otsustav viies geim kulges taaskord võrdsete lahinguna: 2:2, 4:4, 6:6, 7:7. Pooltevahetus toimus Selveri 8:7 juhtimisel. Otsustavad punktid mängis kindlamalt Pärnu ning võitis geimi 15:12.

Üleplatsimees oli Selveri Lincoln Williams, kes tõi 24 punkti. Võitjate parim oli 19 punkti toonud Edvarts Buivids.

Vaadates veidi karikavõistluste ajalukku, siis viimasel ajal on just need kaks klubi sarjas domineerinud. Viimasest seitsmeteistkümnest finaalist on karikas emmale-kummale läinud neljateistkümnel juhul. Oma sõna on saanud sekka öelda vaid Tartu (aastatel 2005 ja 2008) ja TTÜ (2013). Küll on sellel perioodil omavahel finaalis vastamisi mindud vaid neljal korral. Aastal 2004 lõpetas toona Audentese Ülikooli nime kandnud võistkond Pärnu viieaastase hegemoonia, juba Selver Tallinnana võideti suvepealinna esindust 2009. ja 2010. aasta lõpus. Revanši sai Pärnu 2012. aastal, tõmmates joone peale Selveri neljandale järjestikusele karikavõidule.

Ühtlasi tahab tiitlikaitsja, Pärnu Võrkpalliklubi kindlasti revanšeerida kevadise Eesti meistrivõistluste finaalseeria allajäämise, kus omavahel madistati maksimaalsed seitse kohtumist ja lõpuks kaotati otsustav kohtumine kodupubliku silme all.