Postimehe otsepilt: võrkpalli karikafinaalis kohtuvad Pärnu ja Selver

Vaadates veidi karikavõistluste ajalukku, siis viimasel ajal on just need kaks klubi sarjas domineerinud. Viimasest seitsmeteistkümnest finaalist on karikas emmale-kummale läinud neljateistkümnel juhul. Oma sõna on saanud sekka öelda vaid Tartu (aastatel 2005 ja 2008) ja TTÜ (2013). Küll on sellel perioodil omavahel finaalis vastamisi mindud vaid neljal korral. Aastal 2004 lõpetas toona Audentese Ülikooli nime kandnud võistkond Pärnu viieaastase hegemoonia, juba Selver Tallinnana võideti suvepealinna esindust 2009. ja 2010. aasta lõpus. Revanši sai Pärnu 2012. aastal, tõmmates joone peale Selveri neljandale järjestikusele karikavõidule.

Ühtlasi tahab tiitlikaitsja, Pärnu Võrkpalliklubi kindlasti revanšeerida kevadise Eesti meistrivõistluste finaalseeria allajäämise, kus omavahel madistati maksimaalsed seitse kohtumist ja lõpuks kaotati otsustav kohtumine kodupubliku silme all.

Postimees.ee toob kell 19.00 algava kohtumise vaatajateni. Ülekanne algab kell 18.50. Karikafinaal peetakse Audentese spordihallis.