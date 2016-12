Mis muudab aasta sportlasele Rasmus Mägile treeningsaali huvitavaks?

«Treeningsaal on minu jaoks läbi aegade olnud väga huvitav paik. Seal on tegelikult võimalik ka end kosutada, näiteks suvehooajal, mil treeningute intensiivsus pole nii suur. Mis puutub viimastesse kuudesse, siis need on väga kiired olnud. Olen püüdnud saavutada tavapärase treeningrutiini,» ütles Mägi.

«Ettevalmistuse käigus olen suurendanud pidevalt treeningute mahtu, et läbida staadionring väiksema ajaga. On perioode, kus ma ei treeni täieliku tippkiirusega, kuid samas mahud on suuremad. Treeningprotsess on selline teema, millest võib rääkima jäädagi,» jätkas ta.

Mis siis ikkagi treeningsaalis nii huvitavat on? «Mulle meeldib see tagasiside, mis ma treeningsaalist saan. Ma õpin erinevates situatsioonides, erinevatel päevadel enda kohta väga palju. See tekitab tunde, et tahan kohe järgmisel hommikul saali tagasi minna. Kui me räägime Tartust, siis meil on seal selline spordihoone, kus harrastatakse väga paljusid erinevaid spordialasid. Aeg-ajalt on endal huvitav vaadata näiteks korvpalli.»

Milliseid spordialasid peale kergejõustiku veel Mägile harrastada meeldib, vaata juba videost.