Mart Meeru pöörasest Dakari rallist: see on üks suur rutiin

Kaks nädalat, neist pool üle 3000 meetri üle merepinna, 4000 kilomeetrit kiiruskatseid, koos ülesõitudega ligi 9000 kilomeetrit sadulas... ja seda ilma abilisteta. Mis ajab inimese sellist hullumeelsust ette võtma?

Meeru on Dakari kaks korda läbi sõitnud, kuid seda nii-öelda normaalse inimese kombel, mehaaniku abi kasutades. «Eks need varasemad korrad on ikka kerged olnud – lõpuni on ju tuldud ja isegi on nauditav olnud,» muigas Meeru. «Aga küsimus on hea, ma olen endaltki mitu korda küsinud, miks ma seda teen. Miskipärast kutsub. Eelmisel aastal ma ei läinudki, sest ei suutnud seda miks’i enda jaoks leida. Malle-moto on aga suur väljakutse.»

Malle-moto klassis võistlemine tähendab, et sõitjaid ootab iga päeva õhtul laagripaigas ees vaid tööriistakast, milles leiduvaga tuleb kõik vajalikud probleemid likvideerida. «Rohkem midagi pole, jah. On muidugi palju tööd ka! Loodan, et esimese kolme-nelja päevaga tekib mõnus rutiin, millega saaks lõpuni veereda. Tuled, teed teatud asju, paned kõik samasse kohta tagasi ja lähed jälle minema,» sõnas Meeru.

«Kogu see Dakar on üks rutiin! Teed 14 päeva asju ühtemoodi. Eks esimesel päeval unustad ikka midagi tegemata ja teed midagi ülearu, aga lõpuks see tekib – nii palju kui ma käinud olen, on see meeles,» lisas ta.

Dakari rallile antakse stardipauk 2. jaanuaril Paraguay pealinnas Asuncionis, lisaks Argentinat ja Boliiviat läbiv maratonvõistlus lõpeb kaks nädalat hiljem ehk 14. jaanuaril Buenos Aireses.