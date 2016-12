Klavan: ma alles harjun Inglismaa kõrgliiga mängustiiliga

Liverpool jäi eile juba mängu 12. minutil kaotusseisu. Õige pea vastasid Liverpooli mängijad Adam Lallana ja Roberto Firmino omapoolsete tabamustega, viies Liverpooli poolajaks 2:1 juhtima.

«Oli tore näha, et kogu meeskond suutis mänguga kohaneda. Me ei alustanud mängu kõige paremini, kuid suutsime tasapisi mängu sisse tulla ning Sotke’i mängustiiliga kohaneda. Lõpuks näitasime väga küpset mängu,» ütles Klavan Liverpooli kodulehele antud intervjuus.

Teisel poolajal lõi Stoke City mängija Giannelli Imbula Wanga omavärava, Daniel Sturridge'i tabamus tõi aga tabloole skoori 4:1. Selle tulemusega mäng ka lõppes. «Vastased surusid meid päris kõrgelt, mängisid palju pikki palle ning olid ründefaasis füüsilised,» iseloomustas Klavan vastaseid.

Eesti koondise kapten on viimastes mängudes rohkel mänguaega teeninud, kuid tunneb siiski, et alles kohaneb Premier League’i mängustiiliga. «Ma alles harjun Prmeier League’iga. See on pisut erinev sellest, millega ma harjunud olen, kuid sellega tuleb ära harjuda,» sõnas ta.