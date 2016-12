Eesti aasta võistkond võistleb pea täiskoosseisus sisesõudmise tippsündmusel

Rio olümpial pronksile sõudnud Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaspar Taimsoo plaani mahub ka startimine Alfal. Andrei Jämsa viibib sel ajal Eestist eemal ning teda võistlemas ei näe. Sõudeergomeetrite võistlus toimub 28. jaanuaril Tallinna spordihallis, registreerumine on juba alanud aadressil alfarace.ee.

Võistluste peakorraldaja Mihkel Klementsovi hinnangul meelitab Eesti neljapaat konkureerima sõudjaid lähiriikidest. «Eelmisel aastal õnnestus soomlasel Joel Naukkarinenil meeste võistlusklass võita, küllap tahab ta oma võitu kaitsta,» arvas Klementsov. «Samavõrra on meie meestel jällegi soov võit koju tagasi tuua.»

Endrekson tähistab sel korral Alfal ümmargust tähtpäeva – tema esimesest meeste võistlusklassi võidust möödub tervelt 15 aastat. Päris esimese stardi Alfal tegi Endrekson aga juba aastal 1995.

Samasuguse legendi staatuse on Alfal teeninud valgevenelane Pavel Šurmei. «Mees on siiani heas hoos ja lubas taas tulla Tallinna võistlema,» teatas Klementsov. «Paari päeva eest sõitis ta Valgevene meistrivõistlustel 2000 meetrit ajaga 5.00.»

Lisaks tippudele stardivad Tallinnas sajad harrastajad. Võisteldakse 1000 meetri distantsil ja nii on kõigil võimalik oma aegu ka Eesti aasta võistkonna liikmetega võrrelda.

Just sisesõudmise harrastajatele saab Eesti Sõudeliit tänavu välja pakkuda erilise auhinna. Järgmisel suvel toimuvad Poolas maailma mängud, mille raames peetakse ka võistlused sõudeergomeetritel. «Ilmselgelt on tippsõudjad sel ajal ametis vee peal võistlemisega, see annab eelise just harrastajatele,» rääkis Klementsov. «Sõudeliit saabki ühe Alfal väga head tulemust näidanud sisesõudja mängudele saata, juhul kui võistlejal õnnestub ka 2000 meetris sinna kvalifitseeruda.»